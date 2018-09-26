Четверг, 27 Сентября 2018 года
00:23:42 МСК

В Запорожье госпитализированы 28 школьников после распыления газа

Происшествия

Все пострадавшие госпитализированы

Запорожье, Украина, 26 сентября 2018, 23:20 — REGNUM  В одной из школ Запорожской области Украины после распыления раздражающего вещества из газового баллона были госпитализированы 28 школьников. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному», — сказано в сообщении.

Медики уже обследовали пострадавших, с ними работают психологи.

Полиция разбирается в произошедшем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить