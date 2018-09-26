В Запорожье госпитализированы 28 школьников после распыления газа

Запорожье, Украина, , 23:20 — REGNUM В одной из школ Запорожской области Украины после распыления раздражающего вещества из газового баллона были госпитализированы 28 школьников. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному», — сказано в сообщении.

Медики уже обследовали пострадавших, с ними работают психологи.

Полиция разбирается в произошедшем.