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На Украине произошло обрушение в школе во время занятий

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

На Украине произошло обрушение в школе во время занятий
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 26 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  В школе в Киевской области Украины произошло обрушение во время учебных занятий. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Как уточняется, инцидент произошёл в понедельник, 24 сентября, в Броварской общеобразовательной школе №7.

«На техническом этаже произошёл обвал трёх бетонных плит. На тот момент в помещении школы находились учащиеся. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований законодательства об охране труда».

Полиция выясняет все обстоятельства, которые привели к обвалу в помещении школы. В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз.

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