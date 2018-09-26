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Пять человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Происшествия

Среди пострадавших — три ребёнка

Пять человек пострадали в ДТП в Красноярском крае
Eli Duke
Автомобильная авария

Красноярск, 26 сентября 2018, 20:58 — REGNUM  В Красноярском крае пять человек пострадали в результате ДТП с мотоблоком, перевозившим детей в прицепе. Об этом 26 сентября сообщает «Рен ТВ».

По информации телеканала, инцидент произошёл в населённом пункте Переясловка. Легковой автомобиль совершил наезд на двигающийся мотоблок с прицепом.

Сообщается, то в кузове мотоблока находились четыре человека, в том числе три ребёнка. По предварительным данным, мотоблок ехал без габаритных огней, что и послужило причиной аварии.

Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу. Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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