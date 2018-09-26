Прокуратура настаивает на лечении обвиняемого во взрыве дома в Ижевске

Ижевск, , 18:55 — REGNUM Верховный суд Удмуртии назначил к рассмотрению уголовное дело по факту взрыва в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Ижевске в рамках рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому Александру Копытову. На лечении настаивает прокуратура Удмуртии, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Согласно проведенной в ходе предварительного следствия психолого-психиатрической экспертизе обвиняемый признан невменяемым.

По версии следствия, он с использованием инструментов в кухне одной из квартир дома отсоединил газовый шланг от газового крана на отводе газовой трубы, в результате газ стал поступать в квартиру и смешался с воздухом, что и повлекло взрыв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов панельного жилого дома из-за взрыва бытового газа. В результате происшествия погибли семь человек, в числе которых двое детей. Пострадали 11 граждан.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержали сына хозяйки одной из квартир в рухнувшем подъезде. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

По версии следствия, обвиняемый наполнил квартиру газом, поскольку имел хроническое расстройство психики и слышал голоса соседей, к которым испытывал неприязнь.

В марте 2018 года на время расследования уголовного дела его перевели в психиатрический стационар. В августе расследование было завершено, следствие попросило суд направить обвиняемого на принудительное лечение.

В сентябре премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что семья обвиняемого в числе 32 пострадавших от взрыва семей получила жилищный сертификат на покупку новой жилплощади.

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