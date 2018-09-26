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В Прикамье школьник умер на уроке физкультуры

Происшествия

Следственные органы усмотрели признаки халатности должностных лиц

Кизел, Пермский край, 26 сентября 2018, 18:18 — REGNUM  В Кизеле Пермского края сегодня, 26 сентября, во время урока физкультуры скончался 13-летний школьник. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следственные органы усмотрели признаки преступлений по двум статьям УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В рамках дела назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства и причины гибели подростка.

Информресурсы сообщают, что у мальчика на уроке произошла остановка сердца. Скорая прибыла через пять минут. После реанимационных мероприятий сердце забилось, но потом вновь последовала остановка. До приезда в больницу ребенок скончался.

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ЧП на уроках физкультуры
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