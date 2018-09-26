В ДТП со школьным автобусом в Германии пострадали 12 детей

Троккау, Германия, , 17:55 — REGNUM В результате ДТП с участием школьного автобуса в Германии пострадали 12 детей, сообщает 26 сентября Bild.

По информации издания, авария произошла возле населённого пункта Троккау в Баварии.

Сообщается, что виновником ДТП стало выбежавшее на проезжую часть животное. Попытавшись объехать его, водитель потерял управление, в результате чего автобус сошёл с дороги и перевернулся.

Всего в автобусе находилось 18 школьников, ехавших на утренние занятия. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили незначительные травмы.

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