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Рязанские врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

Происшествия

Госпитализированы четыре человека

Рязань, 26 сентября 2018, 17:22 — REGNUM  Четыре человека госпитализированы после аварии, в которую утром 26 сентября в Рязани попал микроавтобус. Как сообщил начальник травмцентра первого уровня Областной клинической больницы Андрей Карпов, еще двое пострадавших получили амбулаторную помощь.

«Четыре человека были госпитализированы, один — в реанимационное отделение. В настоящий момент состояние больных тяжелое, стабильное, их жизни ничего не угрожает».

ИА REGNUM напоминает, что в аварию попал пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту «Рязань-Взметнево». В автомобиле находилось 10 человек. По факту следователи начали проверку, в частности выясняется, насколько перевозка пассажиров в микроавтобусе отвечала требованиям безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской области 10 человек пострадали в ДТП: СКР начал проверку

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Аварии пассажирского автотранспорта
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