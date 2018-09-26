Рязанские врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

Рязань, , 17:22 — REGNUM Четыре человека госпитализированы после аварии, в которую утром 26 сентября в Рязани попал микроавтобус. Как сообщил начальник травмцентра первого уровня Областной клинической больницы Андрей Карпов, еще двое пострадавших получили амбулаторную помощь.

«Четыре человека были госпитализированы, один — в реанимационное отделение. В настоящий момент состояние больных тяжелое, стабильное, их жизни ничего не угрожает».

ИА REGNUM напоминает, что в аварию попал пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту «Рязань-Взметнево». В автомобиле находилось 10 человек. По факту следователи начали проверку, в частности выясняется, насколько перевозка пассажиров в микроавтобусе отвечала требованиям безопасности.

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