Ограбивший сироту и сбежавший от конвоя ульяновец отправится в колонию

Ульяновск, , 16:48 — REGNUM В Ульяновске завершились судебные разбирательства по делу об ограблении 17-летнего парня, который является воспитанного детского дома. Обвинявшийся в преступлении 22-летний горожанин, заставший передать ему 130 тыс. рублей с пенсионного вклада, получил четыре года колонии, сообщает областное следственное управление СКР.

Ограбление произошло в октябре 2017 года. В ходе следствия было установлено, что злоумышленник под угрозой применения насилия заставил 17-летнего парня отдать ему 130 тысяч рублей пенсионного вклада потерпевшего, являвшегося сиротой и воспитанником детского дома.

«Более того, в январе 2018 года при конвоировании для помещения в изолятор злоумышленник скрылся от сотрудников полиции, выпрыгнув с третьего этажа здания правоохранительных органов. Задержан он был и спустя двое суток», — говорят следственное управлении.

Суд признал горожанина виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ («Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья») и ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из-под ареста»). Ему назначено четыре года лишения свободы в колонии.

Отметим, что в сентябре 2017 года от рук грабителя пострадал другой несовершеннолетний. По данным следствия, 25-летний горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у несовершеннолетнего сотовый телефон. После того, как злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, он напал на оперативного сотрудника, проводившего опрос свидетеля преступления. Мужчина обвиняется в грабеже и применении насилия в отношении представителя власти.