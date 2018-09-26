Еще один мурманский чиновник попал под следствие

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Мурманск, , 16:23 — REGNUM В Мурманске задержан заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Андрей Сахаров.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в отношении Сахарова возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по делу, сообщает УМВД по Мурманской области.

Как пишет severpost.ru, Сахарова задержали сотрудники ОБЭП, когда чиновник шел на работу.

Напомним, что аресту замминистра предшествовало задержание нескольких чиновников регионального правительства, в том числе, вице-губернатора Игоря Бабенко.

После громкого скандала с задержанием чиновников СМИ предрекали отставку губернатора. Однако до сих пор эти прогнозы не сбылись.