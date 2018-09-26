Нева начала заливать спуски набережных в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжается подъем воды в Неве в связи с пришедшим в город штормовым циклоном. Как передает корреспондент ИА REGNUM, вода начала заливать каменные спуски набережных в центре города. Пока ситуация не угрожает людям и имуществу.

Однако, как предупредили в ГУ МЧС по Петербургу, 26 сентября ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25−27 м/с.

С 09:30 до 16:00 у водомерного пункта «Горный институт» вода поднялась с отметки +87 до отметки +109 см над ординаром.

Наводнениями считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара, подъем воды до 210 см считается опасным, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим.

По прогнозам, в 22:00—24:00 мск ожидается подъем воды до отметки +185−191 см, что считается опасным наводнением.

Затворы водо‑ и судопропускных сооружений на петербургской дамбе закрыты, комплекс защитных сооружений должен предотвратить наводнение.

Судоходство в Невской губе Финского залива приостановлено, Кронштадтский рейд закрыт, приказом капитана морского порта Санкт-Петербурга мореплавателям предписано соблюдать осторожность и безопасность во время вынужденной стоянки.

Катастрофическими за всю историю Петербурга были три наводнения. Самое страшное случилось в 1824 году, когда уровень воды достиг 421 см. До этого, в 1777 году, вода поднялась на 321 см, став третьим по силе наводнением. Наводнение 23 сентября 1924 года в Ленинграде стало вторым по мощности. В тот день потоки воды за несколько часов затопили весь центр города.

Комплекс защитных сооружений гарантированно защищает от подъёма воды со стороны Финского залива на 515 см.

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