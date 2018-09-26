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В ивановском лицее обрушилась кирпичная кладка, есть пострадавшие

Происшествия

Полиция проводит проверку

В ивановском лицее обрушилась кирпичная кладка, есть пострадавшие
caligula1995
Кирпичи

Иваново, 26 сентября 2018, 15:53 — REGNUM  Кирпичная кладка стены обрушилась в одной из школ Иванова 26 сентября. В результате преподаватель оказался в больнице с серьезными травмами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, по факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошел в лицее №33. По предварительным данным, в одном из классов кирпичами без цементного раствора была заложена старая не функционирующая дверь. Конструкция стала наклоняться, и преподаватель решила ее подпереть. Кирпичи обрушились на нее, в результате она получила сотрясение головного мозга и гематомы лица и ноги. Ее госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Отметим, что в августе этого года обвалилась кирпичная стена у здания школы в Вичуге Ивановской области. Обошлось без пострадавших. В сентябре прошлого года обрушилась балка потолка в школе в Заволжске.

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Обрушения зданий
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