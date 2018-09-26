Агрессия домашних: на Ямале собака вновь напала на ребёнка

Салехард, , 15:56 — REGNUM В Салехарде собака вновь травмировала ребёнка. На этот раз агрессию проявил домашний питомец, сообщает газета «Красный Север».

Девочку искусала домашняя собака с ошейником, которая выскочила из подъезда, когда школьница проходила мимо.

«По словам пострадавшей, собака просто подбежала и укусила ее за ногу», — сообщил изданию заведующий приёмным отделением Салехардской окружной больницы Ярослав Зверев.

Девочка получила необходимую медпомощь, включая вакцинацию от бешенства.

Напомним, для Ямала проблема агрессии бездомных собак весной 2018 года стояла особо остро. Только в Салехарде двое детей были жестоко искусаны бродячими псами в течение одной недели. Так 2 апреля 2018 года во дворе дома по улице Щорса стая собак напала на 8-летнего мальчика. Ребёнок был госпитализирован с многочисленными рваными ранами, потребовалась сложная операция. Второй инцидент произошёл 5 апреля, когда 11-летний мальчик шёл в школу. Возле магазина его встретила стая собак — были погрызены кисть и предплечье ребёнка. Волна покусов прокатилась по всему автономному округу. Как выяснилось, основной причиной стало ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов фирмами по отлову и утилизации бездомных животных.

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