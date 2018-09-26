В Боровске за дачу крупной взятки арестован грузоперевозчик из Москвы

Калуга, , 15:49 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Москвы — гендиректора коммерческой организации, занятой грузовыми перевозками. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Об этом 26 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СКР по Калужской области Дмитрий Анненков.

По его словам, в отношении подозреваемого проводилась проверка по заявлению бывшего компаньона по бизнесу. В действиях гендиректора усматривались признаки мошенничества: за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела 25 сентября 2018 года мужчина на одной из улиц калужского города Балабанова в салоне автомобиля передал сотруднику полиции 150 тыс. рублей.

«О поступившем коррупционном предложении полицейский заранее проинформировал свое руководство, и передача денег происходила под контролем оперативных служб. После этого житель столицы был задержан с поличным. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания на 48 часов. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал Дмитрий Анненков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужские полицейские задержали двух сотрудниц филиала «Калугаэнерго» во время получения от предпринимателя 300 тыс. рублей за ускорение положительного решения об увеличении мощности электрооборудования. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет и штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

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