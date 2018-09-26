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В Германии разбился легкомоторный самолет — есть погибшие

Происшествия

Воздушное судно сразу после взлета рухнуло вблизи аэродрома на землю и загорелось

В Германии разбился легкомоторный самолет — есть погибшие
Легкомоторный самолет

Берлин, 26 сентября 2018, 15:40 — REGNUM  На востоке Германии в результате крушения легкомоторного самолета погибли двое человек. Об этом пишет 26 сентября газета Bild.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в федеральной земле Тюрингия на территории коммуны Алькерслебен. Воздушное судно сразу после взлета рухнуло вблизи аэродрома на землю и загорелось. По сведениям полиции, в результате авиапроисшествия погибли двое человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября вблизи поселка Тагай Майнского района Ульяновской области разбился легкомоторный самолет Zlin37. 52-летний пилот погиб. МАК сформировал комиссию по расследованию крушения воздушного судна.

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Авиапроисшествия
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