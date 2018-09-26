В Ярославле ребенок получил травму в частном детском саду

Ярославль, , 15:15 — REGNUM Двухгодовалый ребенок получил сотрясение мозга в ярославском частном детском саду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ Следственного комитета по Ярославской области.

Папе малыша мальчика пришло сообщения от воспитателя, который попросил забрать ребенка, поскольку он плохо себя ведет. Отец, пришедший в детсад, увидел на голове сына ушибы.

Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и подозрение на перелом лобной кости. В детском саду про травму ребёнка ничего сказать не могли.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Детский омбудсмен Михаил Крупин начал проверку этого случая.

«Едем туда проверять. Пока хочется проинформировать, что это частный детский сад, который не является дошкольным образовательным учреждением. Он не является детским садом в нашем понимании. Юридическим языком — это центр временного пребывания детей. Там не педагоги детьми занимаются, он не лицензирован, его в реестре дошкольных образовательных учреждений нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.