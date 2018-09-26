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Грузовик с отказавшими тормозами насмерть сбил 12-летнюю девочку в Башкирии

Происшествия

Девочка приехала из Уфы на занятия в музыкальную школу

Грузовик с отказавшими тормозами насмерть сбил 12-летнюю девочку в Башкирии
Иллюстрация: Пресс-служба УГИБДД по Башкирии
Грузовик после аварии

Уфа, 26 сентября 2018, 15:11 — REGNUM  Грузовик насмерть сбил 12-летнюю девочку в селе Михайловка Уфимского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, водитель потерял управление автомобилем и совершил наезд на стоящую на остановке общественного транспорта девочку. После этого грузовик снес припаркованный легковой автомобиль и совершил опрокидывание.

Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузовика госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что девочка проживает в Уфе, приехала на занятия в местную музыкальную школу. Перед аварией она сошла с автобуса.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе на пешеходном переходе в Калуге грузовик насмерть сбил ребенка.

12-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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Дорожно-транспортные происшествия
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