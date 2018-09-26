В Казахстане выявлены многочисленные нарушения ремонта малой авиации

Астана, , 14:49 — REGNUM В Алма-Атинской и Кустанайской области Казахстана авиакомпания не проводила плановые работы по техническому обслуживанию самолетов «АН-2», сообщили 26 сентября в пресс-службе главной транспортной прокуратуры Казахстана.

В ведомстве добавили, что компания занижала часы налета с целью экономии на ремонте. В Карагандинской области воздушные суда FK14 Polaris, задействованные в учебных полетах, эксплуатировались с нетиповыми винтами.

Алма-Атинская компания использовала комплектующие изделия, аутентичность которых не подтверждена. В Кустанайской области воздушные суда ремонтировались специалистами, не имеющими соответствующий доступ.

Материалы всех дел направлены в органы внутренних дел на транспорте для проведения досудебных расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября профильный комитет Сената парламента Казахстана рекомендовал для рассмотрения на пленарном заседании вопрос о ратификации Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации.

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