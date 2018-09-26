В Иркутской области у жителя Бурятии изъяли 230 кг байкальского омуля

Иркутск, , 14:30 — REGNUM В Слюдянском районе Иркутской области полицейские изъяли партию запрещенного к обороту байкальского омуля весом 230 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в ГУ МВД России по Иркутской области.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД на федеральной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита остановили для проверки документов автомобиль, следовавший со стороны города Улан-Удэ (Бурятия) в направлении Иркутска. Управлял автомобилем 31-летний житель Кабанского района Бурятии. Досмотрев транспортное средство, в кузове полицейские нашли девять ящиков со свежим омулем, запрещённым к обороту. При этом сопроводительных документов на рыбу у водителя не было. По его словам, он купил омуля у рыбаков в Кабанском районе и вёз в Иркутск для продажи на рынке. Мужчина привлечён к административной ответственности за управление автомобилем без документов, предусмотренных правилами дорожного движения. Ящики с омулем изъяты, материал по данному факту направлен в МВД Бурятии для поиска каналов сбыта рыбы.

Напомним, запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным учёных, за последние 10 лет популяция байкальского омуля сократилась вдвое — до порядка 10 тысяч тонн.

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