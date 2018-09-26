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Неизвестные подорвали банкомат в Москве

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 25 сентября, по адресу: ул. Грина, дом 11

Москва, 26 сентября 2018, 14:18 — REGNUM  В Москве в одном из отделений Райффайзенбанка подорвали банкомат. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

ЧП произошло во вторник, 25 сентября, по адресу: ул. Грина, дом 11. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Неизвестные злоумышленники совершили подрыв банкомата в отделении Райффайзенбанка», — отметили в кредитной организации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников. Удалось ли преступникам получить финансовые средства пока неизвестно.

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