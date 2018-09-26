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Автобус со школьниками попал в аварию в Германии

Происшествия

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб

Берлин, 26 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  В Германии попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) школьный автобус. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источник в полиции.

Авария произошла в среду, 26 сентября, у населенного пункта Троккау. По данным источника, в результате происшествия пострадали 12 подростков.

По предварительным данным, «виновником» аварии животное, которое выбежало на трассу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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