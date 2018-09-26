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В Ростуризме прокомментировали задержку туристов из РФ в Тунисе

Происшествия

В отношении пассажиров «были соблюдены все правила, установленные на случай задержки рейса»

Москва, 26 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  Пассажиры, которым не удалось вылететь 25 сентября из Туниса в Москву, двумя самолетами вылетели в столицу России утром 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В ведомстве отметили, что вылет рейса из Туниса во вторник был задержан «по причине технической неисправности воздушного судна». Также в Ростуризме уведомили, что для вывоза российских туристов туроператором были оперативно направлены два резервных борта. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в отношении пассажиров «были соблюдены все правила, установленные на случай задержки рейса».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Федеральном агентстве воздушного транспорта заявили, что по итогам августа вырос процент перелётов, выполняемых авиакомпанией «Якутия» несвоевременно. По итогам августа этот показатель составил 20%, учитывались только задержки длительностью более двух часов.

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