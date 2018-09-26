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В Одессе подожгли автомобиль местного депутата

Происшествия

Никто не пострадал

Одесса, Украина, 26 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Неизвестные в Одессе подожгли автомобиль Toyota, принадлежавший депутату Одесского облсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику, сообщает 26 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 26 сентября во дворе дома, где проживает депутат.

Напомним, подобные случаи — не редкость на Украине. Так, в начале сентября в городе Ровно автомобиль депутата Ровненского горсовета также подожгли неизвестные. Автомобиль марки Mercedez-Benz S350 был потушен спасателями, которые предотвратили взрыв машины.

А в начале августа неизвестные подожгли здание сельского совета в Хапорожской области. Хулиганы забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал.

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Поджоги автомобилей
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