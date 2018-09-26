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В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по звуку бензопилы

Происшествия

У злоумышленников изъяли незаконно заготовленную древесину, бензопилу и автомобиль

В Бурятии «чёрных лесорубов» нашли по звуку бензопилы
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
Незаконно заготовленная древесина

Улан-Удэ, 26 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  В Заиграевском районе Бурятии группу «чёрных лесорубов» обнаружили по звуку бензопилы. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), участковые лесничие в ходе осмотра выявили, что злоумышленники срубили 42 сосны объёмом около 10 кубометров. Лесному фонду причинён ущерб в размере более 160 тысяч рублей.

По данным РАЛХ, бензопила, автомобиль ГАЗ и незаконно заготовленная древесина изъяты. Все материалы переданы в полицию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии с начала 2018 года сотрудники лесной охраны выявили более 500 случаев незаконной рубки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Не хватало леса догрузить КамАЗ»: в Бурятии ловят «чёрных лесорубов»

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