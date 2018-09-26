В Воронежской области похолодает: объявлено штормовое предупреждение

Воронеж, , 12:25 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области в ночь и утром 27 сентября в связи с прогнозируемыми заморозками на почве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 27 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки на почве до 2 градусов по Цельсию.

В Воронежскую область, как и на территорию всей Центральной России, резкое похолодание пришло 24 сентября. Дневная температура составляет около +12 градусов, ночью столбик термометра опускается до 3…4 градусов тепла. О начале отопительного сезона воронежские власти объявлять пока не спешат. Впрочем, уже к пятнице, 28 сентября, прогнозируется повышение температуры до +17 градусов.