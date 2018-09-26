ВСУ устроили обстрел ДНР из тяжелых видов вооружений

Донецк, , 12:24 — REGNUM Украинские каратели выпустили 217 единиц боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки 25 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска обстреляли ДНР 16 раз из пулеметов, четыре раза из БМП, шесть раз из минометов, десять раз из снайперских винтовок, 12 раз из гранатометов и 18 раз из другого стрелкового оружия. Под обстрел попали 14 населенных пунктов, одно здание было повреждено в Коминтерново.

Напомним, украинские войска не соблюдают режим тишины в Донбассе и регулярно обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных видов вооружения.

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