Массовое отравление: в Оренбуржье закрыты общежитие и столовая колледжа

Оренбург, , 13:01 — REGNUM В Оренбургской области на 25 суток приостановлена деятельность общежития, буфета и столовой Покровского сельскохозяйственного колледжа. Судебная инстанция полагает, что за это время образовательное учреждение устранит все выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском районном суде региона, добавив, что постановление не вступило в законную силу.

По данным суда, в отношении Оренбургского государственного аграрного университета возбудили ряд административных дел. Поводом стали нарушения, выявленные в структурном подразделении вуза, каторым является Покровский сельскохозяйственный колледж.

В начале сентября 2018 года из общежития колледжа с симптомами отравления были госпитализированы несколько учащихся. В инфекционной больнице Оренбурга подросткам поставили диагноз «гастроэнтерит». Последовала проверка со стороны Роспотребнадзора.

Представители надзорного ведомства столкнулись с антисанитарией. В частности, по общежитию бегают тараканы, отсутствует раковина, на стенах местами отошли обои и видны трещины, на полу частично повреждена плитка, смена постельного белья проводится с нарушением сроков.

Выявлены нарушения и в столовой. Выяснилось, что повар и его помощник не прошли медицинский осмотр. В здании осуществляется ремонт, при этом приготовление пищи не приостанавливалось. Ревизоры указали на некачественную уборку помещений, следы паутины, загрязненные сливные трапы. В буфете не соблюдаются правила хранения полуфабрикатов, а по помещению бегают тараканы.

Суд посчитал, что в таких условиях для учащихся колледжа существует угроза причинения вреда жизни и здоровью. С учетом этого и принято решение о временном закрытии общежития, столовой и буфета.