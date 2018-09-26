На Урале оглашён приговор по громкому делу об убийстве инвалидов

Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Свердловский областной суд огласил приговор по громкому делу об убийстве инвалидов. Двое обвиняемых получили длительные сроки заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Убийство произошло в городе Кушве в июне 2017 года. Двое местных граждан в нетрезвом виде проникли в один из домов. Хозяева сами открыли им двери. Визитёры требовали ценностей и денег. Не получив этого, они убили хозяев.

Жертвами налётчиков стали 79-летняя женщина и её внук 37 лет. Они были инвалидами и не смогли оказать убийцам достойного сопротивления, отмечают в суде.

Обвиняемых поймали почти сразу. Свою вину они признали лишь частично. Тем не менее следствие смогло доказать в суде их вину. Один из обвиняемых получил 19 лет и 1 месяц колонии, а второй — 20 лет и 1 месяц.

Каждый из осуждённых также должен уплатить родственникам погибших по миллиону рублей.