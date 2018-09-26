ВСУ дважды обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов

Луганск, , 12:07 — REGNUM ВСУ два раза обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки 25 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали села Калиново и Лозовое. Украинские каратели стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. Сутками ранее украинские боевики шесть раз обстреляли ЛНР, подвергнув опасности жизни людей в населенных пунктах Калиново, Пришиб, Донецкий, Марьевка и Веселогоровка.

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Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, однако Украина игнорирует договоренности и не соблюдает режим прекращения огня.

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