Бросив дочь-инвалида, тюменка стала фигуранткой трёх дел

Заводоуковск, Тюменская область, , 12:25 — REGNUM В Тюменской области заведено три уголовных дела на 41-летнюю женщину, которая бросила свою дочь-инвалида на три дня запертой в квартире без воды, пищи и ухода. Девушку нашли спасатели Заводоуковска без сознания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о мучительной жизни 22-летней девушки-инвалида первой группы, стало известно, когда спасатели по просьбе соседей были вынуждены вынести дверь нехорошей квартиры. На полу, на тонком куске поролона лежала голая молодая женщина. Её доставили в больницу с крайней степенью истощения. Врачи потом констатировали, что молодую женщину избивали годами — у неё были множественные, неправильно сросшиеся переломы.

По словам девушки, над ней издевались её мать, страдающая алкоголизмом и ранее судимый, нигде не работающий отчим. Пенсия дочери-инвалида практически вся уходила на выпивку. Сестра усопшего отца отбивала пороги соцзащиты, чтобы спасти племянницу. Но там ей отказывали, так как у девушки есть мать.

Следственными органами в отношении матери, как законного представителя инвалида, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), ст.125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению») и ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Есть у следствия вопросы и к органам социальной защиты. Изучается документация, выясняется, проводились ли должностными лицами необходимые мероприятия по проверке условий жизни девушки-инвалида в семье.

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