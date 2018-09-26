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После стрельбы по нижегородской маршрутке возбуждено дело о хулиганстве

Происшествия

В момент стрельбы в автобусе находились пассажиры

Нижний Новгород, 26 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  После стрельбы по маршрутному такси в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел поздним вечером 15 сентября на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. Неизвестный совершил выстрелы в автобус, следовавший по 95-му маршруту. В автобусе в это время находились пассажиры. О пострадавших не сообщается.

В прокуратуре подчеркнули, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливается личность нападавшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году в Нижнем Новгороде несколько раз регистрировались происшествия со стрельбой по пассажирскому транспорту.

Дважды в течение двух недель неизвестные стреляли по стеклам маршрутных такси, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Дмитрию Каргину. В обоих инцидентах никто не пострадал. В то время происшествия связывали, по одной из версий, с конфликтом Каргина с другим перевозчиком, которому городские власти пытались передать маршруты.

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