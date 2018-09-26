В Ростовской области двухлетнего ребёнка убило током: назначена проверка

Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области двухлетнего мальчика, оставшегося без присмотра взрослых, убило током, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 25 сентября в Родионово-Несветайском районе. Ребёнок взял в руки неисправный переносной удлинитель, корпус которого был повреждён, и подсоединил его в электрическую розетку. В результате поражения электрическим током мальчик скончался.

В Ростовской области следователи выясняют причины, которые привели к трагедии. Назначена доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.