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В Ростовской области двухлетнего ребёнка убило током: назначена проверка

Происшествия

Трагедия произошла в Родионово-Несветайском районе

Ростов-на-Дону, 26 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  В Ростовской области двухлетнего мальчика, оставшегося без присмотра взрослых, убило током, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 25 сентября в Родионово-Несветайском районе. Ребёнок взял в руки неисправный переносной удлинитель, корпус которого был повреждён, и подсоединил его в электрическую розетку. В результате поражения электрическим током мальчик скончался.

В Ростовской области следователи выясняют причины, которые привели к трагедии. Назначена доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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Несчастные случаи с электричеством
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