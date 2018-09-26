Двое турецких военнослужащих погибли от рук РПК

Анкара, , 11:40 — REGNUM Двое турецких военнослужащих погибли в результате теракта организованного Рабочей партии Курдистана в провинции Ширнак, сообщает 26 сентября Anadolu.

Военные погибли в результате детонации взрывного устройства, заложенного курдскими повстанцами. Еще два человека получили ранения и были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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