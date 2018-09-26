Среда, 26 Сентября 2018 года
12:43:13 МСК

Двое турецких военнослужащих погибли от рук РПК

Происшествия

Два человека получили ранения

Анкара, 26 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  Двое турецких военнослужащих погибли в результате теракта организованного Рабочей партии Курдистана в провинции Ширнак, сообщает 26 сентября Anadolu.

Военные погибли в результате детонации взрывного устройства, заложенного курдскими повстанцами. Еще два человека получили ранения и были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала 2018 года в Турции арестовали свыше 30 тыс. оппозиционеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить