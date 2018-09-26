В Рязанской области 10 человек пострадали в ДТП: СКР начал проверку

Рязань, , 11:34 — REGNUM В Рязанской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика пострадали 10 человек. Как сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области, авария произошла примерно в 7:00 26 сентября. В автобусе находились 10 человек, которые в результате столкновения получили различные травмы.

Авария произошла на Ряжском шоссе в Рязани. Сначала грузовик столкнулся с самосвалом, позади которого двигался микроавтобус маршрута «Рязань-Взметнево».

"По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом», — сообщили в МВД.

Как сообщил ТАСС, по факту начали проверку СУ СК РФ по Рязанской области. Она проводится по ст. 238 УК РФ — оказание услуг ненадлежащего качества.

«В ходе проверки будет дана оценка работе перевозчиков и соответствия маршрутного такси всем нормативным требованиям», — заявили агентству в СКР.