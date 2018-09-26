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В Омске экс-чиновниц осудили за получение миллионных взяток

Происшествия

Всего в течение 2015 -2016 годов чиновницы получили в качестве взяток более 3,3 млн рублей

Омск, 26 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  В Омске три экс-чиновницы признаны виновными в получении крупных взяток.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 сентября, в областном следственном управлении СКР, речь идёт о бывших сотрудницах администрации Омска: Светлане Парадевой, которая являлась начальником финансово-информационного управления, Елене Гусевой (бывший начальник управления договорных отношений) и Надежде Журовой (бывший главный специалист).

По данным следствия, четыре сотрудницы администрации Омска неоднократно получали взятки от предпринимателей — от 250 до 650 тысяч рублей. За это они решали вопросы о продлении аренды земельных участков. Чиновницы действовали сообща, каждая придерживалась своей роли. По данным СУ СКР по региону, всего за 2015−2018 годы они получили от арендаторов более 3,3 млн рублей взяток.

Напомним, в ходе следствия одна из чиновниц — Фаризана Бережная — заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Трое вину не признали. Уголовное дело в отношении Бережной ранее выделили в отдельное производство и направили в суд, который назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.

Сегодня, 26 сентября, Центральный районный суд Омска назначил Надежде Журовой наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, Елене Гусевой и Светлане Парадевой — по два года лишения свободы, также в колонии общего режима. Экс-чиновниц взяли под стражу в зале суда.

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