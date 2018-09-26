Пассажира бизнес-класса сняли с рейса за мат

Хабаровск, 26 сентября 2018, 10:49 — REGNUM Пассажир самолета, вылетавшего из Хабаровска в Москву, снят с рейса и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Сотрудников транспортной полиции вызвали на борт лайнера из-за 39-летнего пассажира бизнес-класса. Мужчина «вел себя некорректно по отношению к бортпроводнику», а на просьбы экипажа правильно себя вести отвечал нецензурной бранью.
Нарушителя доставили в дежурную часть, где был составлен протокол об административном правонарушении — мелком хулиганстве.
Как сообщало ИА REGNUM, жителя Пермского края оштрафовали за курение на борту самолета на 253 тыс. рублей. Из-за тяги мужчины к сигарете экипажу пришлось запросить экстренную посадку.
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