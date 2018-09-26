Житель Тюмени дважды за день пытался ограбить финансовые организации

Тюмень, , 10:41 — REGNUM В Тюмени 21-летний мужчина 25 сентября пытался дважды ограбить кредитные организации. Первое нападение у него было не совсем удачным, второе и вовсе провальным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Начал грабежи молодой человек с самого утра. Зашёл в 9:30 по местному времени в микрофинансовую организацию на ул. Мельникайте и стал угрожать кассиру ножом. Денег в кассе не оказалось, тогда он забрал у служащей два кольца.

Затем он «вооружился» муляжом пистолета и зашёл в отделение Сбербанка на той же улице. Требовал передать ему денежные средства, но был задержан на месте преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно, в июле 2018 года, к длительным срокам заключения были приговорены грабители Сбербанка в Югре. В феврале 2016 года осуждённые напали на отделение банка с макетами пистолетов. Они потребовали передать ключи от денежного хранилища, но совершить задуманное им помешал клиент банка ещё до приезда полиции. Суд назначил грабителям наказание в виде лишения свободы от 8 лет 11 месяцев до 9 лет колонии строгого режима.

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