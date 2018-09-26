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Астрахань: Подозреваемый в насилии над ребенком покончил с собой

Происшествия

Мужчину задержали по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении шестилетней девочки

Астрахань, 26 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  Житель Астраханской области, задержанный по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении шестилетней девочки, покончил с собой. Об этом 26 сентября сообщил канал СК РФ в WhatsApp.

46-летний житель Ахтубинского района был задержан 18 сентября. Как считает следствие, 26 августа мужчина, находясь на детской игровой площадке, предложил маленькой девочке угостить ее мороженым, и под этим предлогом заманил ее в квартиру своих знакомых, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. Однако по дороге на допрос, в конвойном автомобиле, мужчина покончил с собой. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ростовской области мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве собственной шестилетней дочери.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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