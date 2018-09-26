Астрахань: Подозреваемый в насилии над ребенком покончил с собой

Астрахань, , 10:25 — REGNUM Житель Астраханской области, задержанный по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении шестилетней девочки, покончил с собой. Об этом 26 сентября сообщил канал СК РФ в WhatsApp.

46-летний житель Ахтубинского района был задержан 18 сентября. Как считает следствие, 26 августа мужчина, находясь на детской игровой площадке, предложил маленькой девочке угостить ее мороженым, и под этим предлогом заманил ее в квартиру своих знакомых, где совершил в отношении нее действия сексуального характера. Однако по дороге на допрос, в конвойном автомобиле, мужчина покончил с собой. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ростовской области мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве собственной шестилетней дочери.