В Кузбассе школьника обязали выплатить почти 100 тыс. рублей однокласснику

Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 10:23 — REGNUM Суд в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области обязал 16-летнего школьника и его законного представителя выплатить 98 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему в драке однокласснику подростка, сообщает 26 сентября пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в марте этого года подросток поссорился с одноклассником, после чего ударил его пять раз кулаком в голову и живот. В результате ребенок получил закрытую травму живота, ссадины на лице и кровоподтеки.

В мае суд приговорил подростка к двум годам лишения свободы условно. После приговора мать потерпевшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать сыну компенсацию морального вреда.

«В суде ответчики признали исковые требования, суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал подростку 98 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгограде возбудили уголовное дело по факту избиений двух школьниц студентками ПТУ. На драку смотрела толпа девушек, периодически нападающие менялись, а наблюдающие подбадривали подруг. Причиной «разборки» стал парень.

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