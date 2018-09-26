Поиски геологов в Якутии до сих пор не начаты: испортилась погода

Якутск, , 10:24 — REGNUM В Якутии снова отложена поисково-спасательная операция, цель которой — найти четырёх геологов, которые в ещё в начале сентября перестали выходить на связь. МЧС вчера анонсировало начало их поисков, но, как утверждают родственники пропавших людей, самолёт не смог вылететь в тайгу из-за непогоды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вчера спасатели только долетели до Жиганска. Далее они должны отправиться на вертолете до места назначения. Но сегодня испортилась погода. Непогода ожидалась, за неделю прогнозировался снег. Когда приступят к поискам, неизвестно. С пропавшей группой связи до сих пор нет», — рассказали родственники членов геологической экспедиции ИА SakhaDay.

Людям известно о том, что в ЕДДС Булунского района 18 сентября поступал вызов, но оператор не смог определить место, откуда звонили. Это могли быть нуждающиеся в помощи геологи, предполагают их родственники.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз геологи звонили родственникам в конце-августа — начале сентября. С просьбой начать их поиски люди обратились в МЧС и Службу спасения несколько дней назад, однако поисково-спасательная операция до сих пор не начата.

МЧС обещало вчера, 25 сентября, направить на поиски членов геологической экспедиции четырёх спасателей и вертолёт Ми-8.