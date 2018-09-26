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ДТП в Ростовской области: восемь человек пострадали, среди них – ребёнок

Происшествия

Авария произошла в Миллеровском районе

Ростов-на-Дону, 26 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  В Миллеровском районе Ростовской области произошла дорожная авария, в которой пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Миллерово — Криворожье. По предварительным данным, виновником аварии стали водитель Lada Granta, который превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21 099.

В аварии пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-21 099, а также пять человек, находившиеся в автомобиле Lada Granta, среди них — 12-летний ребёнок.

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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