ДТП в Ростовской области: восемь человек пострадали, среди них – ребёнок

Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области произошла дорожная авария, в которой пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Миллерово — Криворожье. По предварительным данным, виновником аварии стали водитель Lada Granta, который превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21 099.

В аварии пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-21 099, а также пять человек, находившиеся в автомобиле Lada Granta, среди них — 12-летний ребёнок.

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена проверка.