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Сход вагонов на Транссибе задержал пассажирские поезда

Происшествия

Пассажиры обеспечены питанием

Чита, 26 сентября 2018, 09:42 — REGNUM  Пять пассажирских поездов задержаны на перегоне Куэнга — Приисковая в Забайкалье из-за схода с путей 15 грузовых вагонов. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ЗабЖД.

На перегоне стоят поезда дальнего следования №7 «Владивосток — Новосибирск», №391 «Благовещенск — Чита», №99 «Владивосток — Москва» и №100 «Москва — Владивосток», а также электричка, следующая из Шилки в Чернышевск-Забайкальский.

Для отправки к месту назначения пассажиров пригородного поезда выделены автобусы. Пассажиры поездов дальнего следования обеспечены питанием. Три восстановительных поезда направлены на место происшествия для устранения последствий аварии, уточнили в ЗаЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 вагонов грузового поезда сошли с рельс в Могочинском регионе ЗабЖД вечером 25 сентября. Был нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших не было, угрозы экологической безопасности не зафиксировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье с Транссиба сошли 15 вагонов грузового поезда

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