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В Запорожской области неизвестный бросил гранату на рельсы

Происшествия

Движение поездов было временно остановлено

Киев, 26 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  В Запорожской области 25 сентября остановили движение поездов из-за гранаты возле рельсов, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, выхолощенный корпус гранаты Ф-1 с имитацией самодельного запала был обнаружен около станции Верхний Токмак в пяти метрах от рельс. Гранату обезвредили, после чего движение поездов вновь было запущено.

Напомним, ранее в Тернопольской области два вагона сошли с рельс, так как неизвестные их украли. В результате никто не пострадал, а пассажиры были доставлены по маршруту на другом транспорте.

Похожий случай произошел и в Днепропетровской области. Локомотив и 15 товарных вагонов сошли с рельс, так как воры украли болты и другие элементы креплений пути.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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