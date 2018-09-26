В Петербурге закроют затворы на дамбе из-за угрозы наводнения

Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга будут закрыты в связи с ожидаемым штормом и подъемом воды в Невской губе Финского залива. Максимальный уровень воды ожидается в ночь на 27 сентября. Об этом сообщили в среду, 26 сентября, в пресс-службе КЗС.

Ранее сегодня главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что на город надвигается штормовой циклон, который вызовет наводнение.

Как уточнили в КЗС, в связи с ожидаемым повышением уровня воды в дельте Невы выше критических значений в 11:10 мск начнется работа по закрытию всех затворов комплекса.

Решение о задействовании КЗС для ликвидации наводненческой ситуации в Петербурге будет приниматься Региональным центром МЧС по Северо-Западу совместно с Дирекцией КЗС.

«Максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт «Горный институт») ожидается 27.09.2018 в 00:00 и составит +185−191 см. Балтийской системы высот», — заявили в КЗС.

В настоящее время вода в этом месте находится на отметке +87 см.

Планируемое время открытия затворов на дамбе после того, как угроза минует, с двух до четырех часов утра 27 сентября.

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 26 сентября в городе ожидаются дожди, местами ливни, а также усиление порывов юго-западного ветра до 15−20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

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