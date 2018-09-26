30 секунд в холодильнике: «Пятёрочка» объяснила скандал с подростком в Югре

Сургут, Югра, , 09:38 — REGNUM Причастные к удержанию в холодильнике подростка отстранены от работы. В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей торговой сетью «Пятёрочка», прокомментировали инцидент, произошедший в Сургуте.

Напомним, продавцы одного из магазинов «Пятёрочка» в городе Сургуте (ХМАО) закрыли заподозренного в краже подростка в холодильном помещении. СУ СКР по ХМАО проводит доследственную проверку инцидента.

Подросток снял своё нахождение в холодильнике на камеру телефона. Отмечается, что факт кражи не выявлен.

Пресс-служба X5 Retail Group сделала официальное заявление об итогах собственного разбирательства инцидента.

«Подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем дверь была открыта», — утверждают в пресс-службе управляющей «Пятёрочками» компании.

Якобы потом дверь была открыта, и подросток дожидался полицейских в зоне разгрузки.

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