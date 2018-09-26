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В Ростове-на-Дону задержаны участники перестрелки

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Ростов-на-Дону, 26 сентября 2018, 09:21 — REGNUM  В Ростове-на-Дону задержаны участники перестрелки, которая произошла в Первомайском районе в ночь на 24 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«Двое граждан из хулиганских побуждений выстрелили из охотничьего ружья и травматического пистолета в направлении торгового помещения. В результате чего продавец торговой точки получил огнестрельное ранение и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

По подозрению в покушении на убийство задержаны два человека. У мужчин изъяты два травматических пистолета и охотничье ружье. Оба заключены под стражу.

Ростовские следователи возбудили по факту вооружённого конфликта уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о двух пострадавших и трёх задержанных участников конфликта. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях, а также ряд региональных изданий со ссылкой на заявление донской полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В перестрелке в Ростове-на-Дону ранены два человека

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