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Трое тинейджеров ранены в ходе поножовщины в профучилище в Тироле

Происшествия

Студенты смогли самостоятельно задержать вооруженного агрессора и избежать эскалации насилия

Абзам, Австрия, 26 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Вооруженный ножом 19-летний юноша напал на двух подростков в профессиональном строительном училище в австрийском городке Абзам (Тироль), пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в шестом часу вечера по местному времени 25 сентября. В ходе спора юноша достал нож и набросился на двух 16-летних студентов, ранив одного в грудь, а другого в горло. Другие студенты, наблюдавшие сцену, сумели задержать нападавшего и удерживали его до прибытия полиции. Агрессор также был при этом ранен.

Полиция выясняет последовательность событий. Все трое пострадавших находятся в больницах.

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Происшествия в учебных заведениях
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