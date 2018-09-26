Трое тинейджеров ранены в ходе поножовщины в профучилище в Тироле

Абзам, Австрия, , 09:12 — REGNUM Вооруженный ножом 19-летний юноша напал на двух подростков в профессиональном строительном училище в австрийском городке Абзам (Тироль), пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в шестом часу вечера по местному времени 25 сентября. В ходе спора юноша достал нож и набросился на двух 16-летних студентов, ранив одного в грудь, а другого в горло. Другие студенты, наблюдавшие сцену, сумели задержать нападавшего и удерживали его до прибытия полиции. Агрессор также был при этом ранен.

Полиция выясняет последовательность событий. Все трое пострадавших находятся в больницах.

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