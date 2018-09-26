В Якутии глава села приговорён к трём годам заключения за получение взятки

Якутск, , 09:19 — REGNUM Суд признал виновным в получении 1 млн рублей взятки экс-главу посёлка Усть-Майя в Якутии Дмитрия Томтосова. Как установило следствие, эти деньги ему дал предприниматель за содействие в принятии домов по программе расселения из ветхого жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

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Инцидент произошёл в августе 2016 года. Общая сумма средств, которую посёлок Усть-Мая получил из бюджета на расселение ветхих домов, составляла 75,7 млн рублей. Используя должностные полномочия, Томтосов посодействовал ускорению выплаты этих средств застройщику, участвовавшему в программе переселения.

Глава Усть-Маи признан виновным в совершении преступления по стье 290 УК РФ (получение должностным лицом лично в крупном размере денег за совершение действий в пользу взяткодателя). Суд приговорил Томтосова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 2 млн. рублей. Экс-глава Усть-Маи также лишён занимать должности на госслужбе в течении двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в получении 900 тыс. рублей взятки обвинялись депутаты Госсобрания Якутии — председатель контрольного комитета республиканского парламента Александр Уаров и глава комитета по селу и аграрной политике Дмитрий Саввин. Как предполагает следствие, деньги они получили за содействие выделения ОАО «Сахаплемобъединение» средств из бюджета республики.