На Урале подростки снова избили инвалида

Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В Свердловской области произошёл очередной случай нападения подростков на инвалида. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

Избиение произошло в посёлке Рефтинском. Как следует из видео, один подросток избивает молодого человека, а второй это снимает.

По некоторым данным, пострадавший не получил серьёзных травм, а личности подростков уже установлены. Тем временем полиция и СКР выясняют обстоятельства ЧП в Нижней Туре. Там толпа подростков избила своего сверстника.

Отметим, резонансным оказался случай убийства инвалида в городе Берёзовском. 9 августа несколько подростков заманили 20-летнего гражданина за гаражи и до смерти избили. Двое подростков сейчас находятся в СИЗО, ещё двое — под домашним арестом. Их 13-летняя подельница не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.