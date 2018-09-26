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Возможен суицид: Югра шокирована одновременной гибелью дочери и отца

Происшествия

На месте трагедии найден дневник школьницы

Мегион, Югра, 26 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  В Мегионе (ХМАО) расследуется дело одновременной смерти дочери и отца. Тела обнаружил в квартире брат несовершеннолетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Есть подозрение на суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. На месте трагедии найден дневник школьницы. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. Допрашиваются родственники и знакомые погибших.

Известно, что семья состояла на учёте в социальных службах, а отец семейства год нигде не работал. Правоохранители не разглашают сведения о матери, а также содержимое дневника.

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Самоубийства
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