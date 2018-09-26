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В Ростовской области в аварии пострадали восемь человек

Происшествия

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta превысил скорость и не справился с управлением транспортным средством

Ростов-на-Дону, 26 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  В результате ДТП с участием двух легковых машин в Миллеровском районе Ростовской области пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta превысил скорость, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21 099».

В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира «ВАЗ-21 099» и пятеро человек, ехавших в LADA Granta. В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Мари-Турекском районе республики Марий Эл в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса один человек погиб и еще 16 получили травмы разной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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